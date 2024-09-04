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4 сентября, 09:00

Командир корвета «Резкий» доложил Путину о готовности к задачам у Гавайев

Введённый в эксплуатацию годом ранее корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» готов приступить к выполнению поставленных задач в районе Гавайских островов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в пункт базирования Приморской флотилии, доложил командир судна Евгений Ковалёв.

«Корабль предназначен для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе тактической группы в ближней морской зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов», — сообщил командир корвета.

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Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства начал рабочую программу с осмотра строительной площадки верфи торгового флота. Также президент посетил корвет «Резкий».

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Мария Любицкая
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