Командир корвета «Резкий» доложил Путину о готовности к задачам у Гавайев
Введённый в эксплуатацию годом ранее корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» готов приступить к выполнению поставленных задач в районе Гавайских островов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в пункт базирования Приморской флотилии, доложил командир судна Евгений Ковалёв.
«Корабль предназначен для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе тактической группы в ближней морской зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов», — сообщил командир корвета.
Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства начал рабочую программу с осмотра строительной площадки верфи торгового флота. Также президент посетил корвет «Резкий».