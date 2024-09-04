Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенёс инсульт

Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй недавно перенёс инсульт. Об этом он сам сообщил поклонникам, выйдя на связь на своём YouTube-канале. 77-летний артист признался, что не на шутку испугался, когда после приступа не смог пошевелить рукой.

«Хорошая новость в том, что сейчас, после некоторых событий последних дней, я снова могу играть на гитаре. Получится ли у меня сделать это вновь, было под некоторым сомнением, потому что около недели назад у меня случилась небольшая проблема со здоровьем. Я бы назвал это небольшим инсультом», — поведал Брайан Мэй.

После приступа скорая помощь доставила музыканта в ближайшую больницу близ Лондона, где его осмотрели лучшие специалисты. Получив экстренную помощь, Мэй покинул стены медучреждения. Врачи рекомендовали его оставаться дома, беречь себя и некоторое время не садиться за руль.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй, возведённый в рыцари королём Британии Карлом II, не курит и не злоупотребляет алкогольными напитками, из которых предпочитает пиво Гиннесс. Его отличает спокойное и сдержанное поведение на светских вечеринках, особенно после того, как в начале 2020 года у Мэя случился сердечный приступ.