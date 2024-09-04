Названы сроки возможного запуска онлайн-торговли алкоголем в России

В России могут запустить онлайн-продажу алкогольных напитков не раньше 2025 года, если эта мера будет одобрена. Такое заявление сделал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Возможно, в следующем году можно будет вести об этом речь. До конца этого года даже в случае, если завтра примут решение, что найден подход, появилась схема работы, акцептованная государством, появился подконтрольный контур, полноценный контролируемый государством интернет-канал продаж, компаниям потребуется время на то, чтобы технологически перестроиться», — подчеркнул Соколов.

По словам Соколова, подготовка займёт как минимум полгода.

Глава АКИТ напомнил, что 17 лет назад в нашей стране ввели запрет на дистанционную продажу алкоголя. Несмотря на это, недобросовестные продавцы всё равно осуществляют доставку таких напитков. По словам эксперта, это — своего рода теневой сектор, который контролирует весь рынок.