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4 сентября, 13:32

Названы сроки возможного запуска онлайн-торговли алкоголем в России

Глава АКИТ Соколов: Запуск онлайн-продаж алкоголя возможен не раньше 2025 года 

В России могут запустить онлайн-продажу алкогольных напитков не раньше 2025 года, если эта мера будет одобрена. Такое заявление сделал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Возможно, в следующем году можно будет вести об этом речь. До конца этого года даже в случае, если завтра примут решение, что найден подход, появилась схема работы, акцептованная государством, появился подконтрольный контур, полноценный контролируемый государством интернет-канал продаж, компаниям потребуется время на то, чтобы технологически перестроиться», — подчеркнул Соколов.

По словам Соколова, подготовка займёт как минимум полгода.

Глава АКИТ напомнил, что 17 лет назад в нашей стране ввели запрет на дистанционную продажу алкоголя. Несмотря на это, недобросовестные продавцы всё равно осуществляют доставку таких напитков. По словам эксперта, это — своего рода теневой сектор, который контролирует весь рынок.

Соколов добавил, что при существующем стремительном развитии электронной коммерции нужно ввести контролируемую интернет-торговлю алкоголем. При её внедрении эксперт предложил перенять опыт Китая. Там, по его словам, для определения возраста покупателя курьеры используют биометрическую систему.

Найдена связь между алкоголем и «куриной слепотой»
Найдена связь между алкоголем и «куриной слепотой»

Напомним, что в прошлом году Минпромторг выступил с идеей разрешить в РФ онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. При этом Минздрав не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртных напитков. В ведомстве объяснили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления алкоголя. Не поддержали инициативу и в Роспотребнадзоре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Guschenkova

Дарья Нарыкова
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