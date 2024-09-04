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4 сентября, 17:03

Летевший из Индии в Британию «боинг» экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Индии в Британию рейс сел в Шереметьево с отказавшим автоматом тяги

Boeing-787, который летел из Индии в Великобританию, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Причиной случившегося, предварительно, стал отказ автомата тяги.

«Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту Шереметьево в 18:36 по московскому времени в связи с отказом автомата тяги», — отметили в экстренных службах в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что Boeing 777, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Причиной стало срабатывание датчика задымления, при этом никаких признаков такового обнаружено не было. Пассажиры севшего в Красноярске "боинга" поблагодарили Россию за гостеприимство.

На летевшем из Ташкента в Москву "боинге" заметили "аномалию" сразу же после взлёта
На летевшем из Ташкента в Москву "боинге" заметили "аномалию" сразу же после взлёта
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Никита Осипов
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