Летевший из Индии в Британию «боинг» экстренно сел в Шереметьево

Boeing-787, который летел из Индии в Великобританию, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Причиной случившегося, предварительно, стал отказ автомата тяги.

«Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту Шереметьево в 18:36 по московскому времени в связи с отказом автомата тяги», — отметили в экстренных службах в беседе с РИА «Новости».