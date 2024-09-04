Летевший из Индии в Британию «боинг» экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Индии в Британию рейс сел в Шереметьево с отказавшим автоматом тяги
Boeing-787, который летел из Индии в Великобританию, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Причиной случившегося, предварительно, стал отказ автомата тяги.
«Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту Шереметьево в 18:36 по московскому времени в связи с отказом автомата тяги», — отметили в экстренных службах в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что Boeing 777, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Причиной стало срабатывание датчика задымления, при этом никаких признаков такового обнаружено не было. Пассажиры севшего в Красноярске "боинга" поблагодарили Россию за гостеприимство.
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