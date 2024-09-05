«Сегодня кошечка, завтра мальчик»: MIA BOYKA заговорила о влиянии Запада после унижения квадроберши

Своими высказываниями в отношении девочки-квадробера из Надыма MIA BOYKA (Мария Бойко) хотела привлечь внимание к проблеме популяризации деструктивного движения, пришедшего с Запада и разлагающего молодёжь. Об этом певица заявила в беседе с Super.ru.

«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях», — говорит Бойко.

По мнению Марии, если такое влияние не остановить, то ситуация станет такова, что квадроберы будут «сегодня кошечкой, завтра собачкой, а послезавтра мальчиком». Вскоре, считает артистка, в семьях появятся «мама № 1 и мама № 2». Результат игнорирования этой проблемы все видели на Олимпиаде в Париже, и «никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей».