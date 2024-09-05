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5 сентября, 07:56

«Сегодня кошечка, завтра мальчик»: MIA BOYKA заговорила о влиянии Запада после унижения квадроберши

MIA BOYKA заявила о пагубном влиянии западного квадробинга на российских детей

Певица MIA BOYKA. Обложка © Telegram / MIA BOYKA

Певица MIA BOYKA. Обложка © Telegram / MIA BOYKA

Своими высказываниями в отношении девочки-квадробера из Надыма MIA BOYKA (Мария Бойко) хотела привлечь внимание к проблеме популяризации деструктивного движения, пришедшего с Запада и разлагающего молодёжь. Об этом певица заявила в беседе с Super.ru.

«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях», — говорит Бойко.

По мнению Марии, если такое влияние не остановить, то ситуация станет такова, что квадроберы будут «сегодня кошечкой, завтра собачкой, а послезавтра мальчиком». Вскоре, считает артистка, в семьях появятся «мама № 1 и мама № 2». Результат игнорирования этой проблемы все видели на Олимпиаде в Париже, и «никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей».

В заключении Мария добавила, ей жаль, что девочка получила общественный хейт. Артистка попросила аудиторию не травить подростков-квадроберов, ведь они просто пытаются быть модными. Также певица опровергла информацию о том, что приглашала оскорблённую в гости для примирения, но готова принять её в столице и провести вместе целый день.

Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA
Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA

Напомним, что певица MIA BOYKA прямо на выступлении оскорбила маленькую девочку-квадробершу, высказав своё осуждение выбранному ею хобби. Ребёнок расплакался. Ситуация не оставила равнодушной руководительницу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая потребовала призвать артистку к ответу. Сама исполнительница позже прокомментировала инцидент, предложив недовольным родителям, чьи дети увлекаются квадробингом, «выкусить» и добавила, что «просто называла вещи своими именами». Тем временем на артистку заявили в Прокуратуру.

Николай Рюмин
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