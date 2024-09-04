Мизулина заявила в прокуратуру на MIA BOYKA, унизившую квадробершу в Надыме
Екатерина Мизулина и Mia Boyka (Мария Бойко). Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, Алексей Белкин
В прокуратуру направлено заявление от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она просит привлечь к ответственности певицу MIA BOYKA (Марию Бойко), пошутившую над ребёнком во время концерта в ямальском Надыме. По её словам, мама ребёнка «правильно сделала», пожаловавшись на инцидент в полицию.
«Блогерша не только не извинилась перед ребёнком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Также Мизулина отметила, что готова взять на себя оплату услуг квалифицированного психолога для пострадавшей девочки.
Напомним, MIA BOYKA прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу, осудив её увлечение. Ребёнок расплакался, и эта крайне неудобная ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответственности. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети увлекаются тем же, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на Марию заявление в полицию. Теперь артистка пытается задобрить пострадавшую.