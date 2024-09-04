Мизулина заявила в прокуратуру на MIA BOYKA, унизившую квадробершу в Надыме

В прокуратуру направлено заявление от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она просит привлечь к ответственности певицу MIA BOYKA (Марию Бойко), пошутившую над ребёнком во время концерта в ямальском Надыме. По её словам, мама ребёнка «правильно сделала», пожаловавшись на инцидент в полицию.

«Блогерша не только не извинилась перед ребёнком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.