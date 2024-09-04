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4 сентября, 14:23

Мизулина заявила в прокуратуру на MIA BOYKA, унизившую квадробершу в Надыме

Екатерина Мизулина и Mia Boyka (Мария Бойко). Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, Алексей Белкин

Екатерина Мизулина и Mia Boyka (Мария Бойко). Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, Алексей Белкин

В прокуратуру направлено заявление от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она просит привлечь к ответственности певицу MIA BOYKA (Марию Бойко), пошутившую над ребёнком во время концерта в ямальском Надыме. По её словам, мама ребёнка «правильно сделала», пожаловавшись на инцидент в полицию.

«Блогерша не только не извинилась перед ребёнком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Также Мизулина отметила, что готова взять на себя оплату услуг квалифицированного психолога для пострадавшей девочки.

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме
Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме

Напомним, MIA BOYKA прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу, осудив её увлечение. Ребёнок расплакался, и эта крайне неудобная ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответственности. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети увлекаются тем же, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на Марию заявление в полицию. Теперь артистка пытается задобрить пострадавшую.

Николай Рюмин
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