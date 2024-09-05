Суд арестовал экс-сотрудника Минобороны по делу о взятке в 7,7 млн рублей

Суд арестовал бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрея Чекмазова по делу о получении взятки на сумму более 7,7 миллиона рублей, его экс-зама Дмитрия Фомина отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

По версии следствия, в период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года Чекмазов и Фомин получили взятку в размере 7 миллионов 710 тысяч рублей от компании «Оборонтест», с которой Минобороны заключило два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках исполнения гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. За 7,7 миллиона рублей оба экс-сотрудника оборонного ведомства закрыли глаза на выявленные нарушения.

«Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.