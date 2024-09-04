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4 сентября, 09:23

Суд арестовал имущество дочери главного кадровика МО Юрия Кузнецова

Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Суд наложил арест на имущество дочери начальника Главного управления кадром Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обеспечительные меры по делу о взятке наложены, в частности, на квартиру девушки.

Как пишет ТАСС, об этом стало известно из материалов дела, оглашённых во время заседания в 235-м гарнизонном суде.

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Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли в том числе сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.

Матвей Константинов
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