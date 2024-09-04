Суд арестовал имущество дочери главного кадровика МО Юрия Кузнецова
Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Суд наложил арест на имущество дочери начальника Главного управления кадром Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обеспечительные меры по делу о взятке наложены, в частности, на квартиру девушки.
Как пишет ТАСС, об этом стало известно из материалов дела, оглашённых во время заседания в 235-м гарнизонном суде.
Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли в том числе сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.