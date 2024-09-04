Суд арестовал имущество дочери главного кадровика МО Юрия Кузнецова

Суд наложил арест на имущество дочери начальника Главного управления кадром Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обеспечительные меры по делу о взятке наложены, в частности, на квартиру девушки.

Как пишет ТАСС, об этом стало известно из материалов дела, оглашённых во время заседания в 235-м гарнизонном суде.