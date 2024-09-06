«Не политизация, а дебилизация»: Захарова рассказала о желании избавить спорт от маргиналов и извращенцев

Спорт должен предназначаться для спортсменов, а не для политических маргиналов и «гендерных извращенцев». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется. Искренне надеюсь, что когда-то пройдёт безумие, которое охватило планету, когда спорт стал более политизированным, чем какая-либо другая сфера жизни. Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаются гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта», — подчеркнула дипломат.

Захарова дополнила, что спорт только страдает от этого и уничтожается. Представитель российского внешнеполитического ведомства пожелала поражения тем, кто нападает на эту сферу жизни. Необходимо, чтобы восторжествовали принципы олимпизма, которые передавались из поколения в поколение, уточнила дипломат.

Захарова добавила, что взрослые люди должны сами распоряжаться своей судьбой. Те, кто хочет ставить над собой эксперименты, не должны портить мировой спорт. По её словам, не они создавали спортивное олимпийское движение.

«Не надо тащить проблемы, в том числе и душевного нездоровья в спорт. Уверена, это пройдёт, потому что уже раздаются здравые голоса. Хотелось бы, чтобы за это время было нанесено как можно меньше ущерба. То, что сейчас творилось на Олимпиаде в Париже, все видели. Очнулись даже те, кто был абсолютным скептиком», — уточнила Захарова.