«Продуманная и циничная»: Политолог счёл, что Мария Максакова* уже давно заслужила уголовное дело в РФ
Политолог Гаспарян: Мария Максакова* абсолютно открыто перешла на сторону врага
Мария Максакова*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы Мария Максакова* своими высказываниям и уже давно «нарывалась» на уголовное дело в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, публицист Армен Гаспарян.
«Госпожа Максакова*, на мой взгляд, это уголовное дело заслужила сильно раньше. Ещё например, когда её мужа (экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова) убили, она наговорила достаточно много всего. Но тогда у нас времена были «вегетарианские». А сейчас история другая», — отметил эксперт.
Гаспарян подчеркнул, что Максакова* абсолютно открыто перешла на сторону врага, и эта коллаборация продуманная и циничная.
Напомним, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, завели уголовное дело, в России ей может грозить до шести лет колонии. Бывшая солистка Мариинки за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело. Кроме того Марии Максаковой* также может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.
* Внесена в реестр иностранных агентов.