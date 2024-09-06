«Продуманная и циничная»: Политолог счёл, что Мария Максакова* уже давно заслужила уголовное дело в РФ

Экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы Мария Максакова* своими высказываниям и уже давно «нарывалась» на уголовное дело в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, публицист Армен Гаспарян.

«Госпожа Максакова*, на мой взгляд, это уголовное дело заслужила сильно раньше. Ещё например, когда её мужа (экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова) убили, она наговорила достаточно много всего. Но тогда у нас времена были «вегетарианские». А сейчас история другая», — отметил эксперт.