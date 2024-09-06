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«Продуманная и циничная»: Политолог счёл, что Мария Максакова* уже давно заслужила уголовное дело в РФ

Политолог Гаспарян: Мария Максакова* абсолютно открыто перешла на сторону врага

6 сентября, 09:21
Мария Максакова*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Мария Максакова*. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы Мария Максакова* своими высказываниям и уже давно «нарывалась» на уголовное дело в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, публицист Армен Гаспарян.

«Госпожа Максакова*, на мой взгляд, это уголовное дело заслужила сильно раньше. Ещё например, когда её мужа (экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова) убили, она наговорила достаточно много всего. Но тогда у нас времена были «вегетарианские». А сейчас история другая», — отметил эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что Максакова* абсолютно открыто перешла на сторону врага, и эта коллаборация продуманная и циничная.

Призывавшая донатить ВСУ певица Максакова* должна ФНС более полумиллиона рублей
Призывавшая донатить ВСУ певица Максакова* должна ФНС более полумиллиона рублей

Напомним, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, завели уголовное дело, в России ей может грозить до шести лет колонии. Бывшая солистка Мариинки за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело. Кроме того Марии Максаковой* также может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.

* Внесена в реестр иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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