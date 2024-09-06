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6 сентября, 14:39

С Харви Вайнштейна сняли обвинения по двум эпизодам сексуальных домогательств

Харви Вайнштейн на суде. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEVEN HIRSCH

Харви Вайнштейн на суде. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEVEN HIRSCH

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) завершила расследование в отношении Харви Вайнштейна по двум эпизодам дела о домогательствах. Обвинения по ним сняты, сообщает издание The Guardian.

В материале говорится о двух случаях домогательств, которые Вайнштейн якобы совершил в Лондоне в августе 1996 года. Следствие не озвучивает имя жертвы, но известно, что сейчас ей около 50 лет. Правоохранители закрыли дело из-за отсутствия «реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора».

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Напомним, разбирательство с участием Вайнштейна началось в 2017 году после обвинений со стороны ряда актрис в домогательствах. На фоне общественного резонанса Харви изгнали из его же компании, а его студия обанкротилась и закрылась. В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему дали ещё 16 лет. Но недавно суд в Нью-Йорке отменил один из обвинительных приговоров.

Николай Рюмин
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