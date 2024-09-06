С Харви Вайнштейна сняли обвинения по двум эпизодам сексуальных домогательств

В материале говорится о двух случаях домогательств, которые Вайнштейн якобы совершил в Лондоне в августе 1996 года. Следствие не озвучивает имя жертвы, но известно, что сейчас ей около 50 лет. Правоохранители закрыли дело из-за отсутствия «реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора».