Украинская чиновница умерла при проверке храма запрещённой УПЦ

Представитель комиссии украинского минкульта умерла прямо при проверке сохранности госимущества Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает издание «Срочно».

По данным журналистов, всё произошло накануне. Уточняется, что правоохранители не заметили следов насильственной смерти.