Украинская чиновница умерла при проверке храма запрещённой УПЦ
Представитель украинского минкульта умерла при проверке храма в Кременце
Представитель комиссии украинского минкульта умерла прямо при проверке сохранности госимущества Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает издание «Срочно».
По данным журналистов, всё произошло накануне. Уточняется, что правоохранители не заметили следов насильственной смерти.
Отметим, что ранее киевские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Созданная властями Украины комиссия проверяет монастыри и храмы, в том числе и Киево-Печерскую лавру. Зачастую после инспекций религиозные учреждения просто опечатывают.
Как сообщал Life.ru, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Его решение осудили многие страны мирового сообщества. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие.
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