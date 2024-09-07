В Росавиации раскрыли состояние чёрных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8
Росавиация: Чёрные ящики Ми-8 с Камчатки находятся удовлетворительном состоянии
После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке были найдены бортовые самописцы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Эти данные были озвучены главой Росавиации Дмитрием Ядровым на встрече с губернатором региона Владимиром Солодовым.
Глава Росавиации сообщил, что чёрные ящики будут отправлены в Москву для дальнейшего анализа. По его мнению, вскоре будут объявлены предварительные причины авиакатастрофы. В данный момент на Камчатке работают комиссии, состоящие из представителей Межгосударственного авиационного комитета, Росавиации и Ространснадзора, которые занимаются расследованием происшествия.
Напомним, падение Ми-8 с туристами произошло 31 августа. Обломки транспорта спасатели нашли в скалах на высоте 900 метров неподалёку от вулкана Вачкажеч. Спасательной группе удалось найти тела всех погибших: 19 туристов и троих членов экипажа. Среди них финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной Замятиной. По факту трагедии заведено уголовное дело.
Telegram / МЧС России