В Росавиации раскрыли состояние чёрных ящиков разбившегося на Камчатке Ми-8

После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке были найдены бортовые самописцы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Эти данные были озвучены главой Росавиации Дмитрием Ядровым на встрече с губернатором региона Владимиром Солодовым.

Глава Росавиации сообщил, что чёрные ящики будут отправлены в Москву для дальнейшего анализа. По его мнению, вскоре будут объявлены предварительные причины авиакатастрофы. В данный момент на Камчатке работают комиссии, состоящие из представителей Межгосударственного авиационного комитета, Росавиации и Ространснадзора, которые занимаются расследованием происшествия.