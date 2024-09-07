«Немножко потеснимся»: Путин позвал «Москино» в Кремль

Президент России Владимир Путин разрешил производителям отечественных фильмов снимать в Московском Кремле. Глава государства даже готов потесниться ради съёмок. При этом сэкономленные деньги президент предложил потратить на другие планы.

«Так, между прочим, могу сказать: «Действительно Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас ещё будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», — с улыбкой предложил Путин на открытии первой очереди кинопарка «Москино».

Президент добавил, что правительство готово поддержать отечественного производителя. При этом киноделам помогут не только городскими или федеральными деньгами, но и полноценным сотрудничеством, уточнил Путин.

Беседа с представителями киноиндустрии состоялась во время открытия первой очереди кинопарка в столице. В День Москвы Путин и мэр города Сергей Собянин открыли киноплощадку по видеоконференцсвязи из парка «Зарядье».

«У этой идеи огромная история. Ещё в 1938 году Сталину предлагали построить такую площадку большую. Примерно по масштабам похожую на то, что мы делаем, потому что тогда развивалась киноиндустрия активно, ставились большие задачи, но война помешала», — рассказал московский градоначальник, добавив, что вторую очередь кинопарка «Москино» планируется запустить до конца 2027 года, а третью — в 2030-м.

Собянин добавил, что сегодня столица хочет создать киноплощадку мирового масштаба, чтобы продолжить соревнование с Голливудом. Кстати, открытие самого объекта вышло достаточно необычным. Кинематографисты не стали перерезать символическую ленточку, а приготовили кинематографическую хлопушку и попросили президента сказать заветные слова.

«Камера! Мотор!» — скомандовал Путин, превратившийся в режиссёра.