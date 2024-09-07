Боррель оконфузился, решив пристыдить Италию из-за Украины
Боррель возмутился из-за запрета ВСУ бить оружием Запада по России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель возмутился тем, что ВСУ до сих пор не позволили наносить удары западным оружием по российской территории. Своё негодование по этому поводу он выразил на форуме по вопросам коллективной обороны Евросоюза, который сейчас проходит в Италии.
«Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя», — вопросил он.
Боррель решил наглядно проиллюстрировать ошибочность такого решения и не придумал ничего лучше, как привести в пример Газу, которая якобы «безнаказанно уничтожает Израиль». Ветеран дипломатии, видимо, забыл, что именно действия армии Израиля, которая равняет анклав с землёй, привели к гибели тысяч мирных граждан Палестины всех возрастов и гуманитарной катастрофе. Правда, Запад в целом, и ЕС в частности, не поставляют палестинцам вооружений для самообороны, и всячески оправдывают любые зверства израильской стороны.
К слову, накануне состоялась встреча контактной группы по украинскому конфликту на военной базе Штатов в Рамштайне, где присутствовал и Владимир Зеленский. Он в очередной призвал западных «партнёров» закрыть глаза на предупреждения президента России Владимира Путина, разрешить удары западным оружием вглубь российской территории и передать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. Если верить сообщениям в американской прессе, своих союзников ему убедить не удалось.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis