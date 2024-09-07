Боррель оконфузился, решив пристыдить Италию из-за Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель возмутился тем, что ВСУ до сих пор не позволили наносить удары западным оружием по российской территории. Своё негодование по этому поводу он выразил на форуме по вопросам коллективной обороны Евросоюза, который сейчас проходит в Италии.

«Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя», — вопросил он.