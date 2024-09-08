Стрельба произошла в штате Кентукки, есть раненые

В округе Лорел американского штата Кентукки произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, всё произошло на автомагистрали.

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях. Избегайте этой зоны», — написал он на странице в соцсети.