ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 00:38

Стрельба произошла в штате Кентукки, есть раненые

CNN: Несколько человек ранены в результате стрельбы в штате Кентукки

В округе Лорел американского штата Кентукки произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, всё произошло на автомагистрали.

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях. Избегайте этой зоны», — написал он на странице в соцсети.

Как удалось выяснить телеканалу CNN, ранения получили несколько человек. Информации об их состоянии, как и о причинах происшествия, не приводится.

Протесты со стрельбой вспыхнули в Венесуэле после второго переизбрания Мадуро
Протесты со стрельбой вспыхнули в Венесуэле после второго переизбрания Мадуро

Ранее в школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение. За пару дней до этого аналогичное происшествие произошло в школе в Джорджии. Погибли четыре человека, ранения получили около 30. Известно, что стрельбу устроил 14-летний ученик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров