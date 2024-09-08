Стрельба произошла в штате Кентукки, есть раненые
CNN: Несколько человек ранены в результате стрельбы в штате Кентукки
В округе Лорел американского штата Кентукки произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения. Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, всё произошло на автомагистрали.
«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях. Избегайте этой зоны», — написал он на странице в соцсети.
Как удалось выяснить телеканалу CNN, ранения получили несколько человек. Информации об их состоянии, как и о причинах происшествия, не приводится.
Ранее в школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение. За пару дней до этого аналогичное происшествие произошло в школе в Джорджии. Погибли четыре человека, ранения получили около 30. Известно, что стрельбу устроил 14-летний ученик.
Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar