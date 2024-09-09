Парад флагов под дождём: Церемония закрытия Паралимпиады состоялась в Париже

Летние Паралимпийские игры-2024 официально завершились. Торжественная церемония закрытия состоялась на парижском стадионе «Стад де Франс» 8 сентября.

Проливной дождь не помешал мероприятию, а, напротив, лишь придал ему шарма, признались организаторы. Не спугнул ливень и зрителей — стадион был забит до предела. Почётным гостем стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Сначала зрителей побаловали световым шоу, фейерверком и музыкальными номерами, которые сменил парад флагов 168 стран-участниц Игр.

Напомним, что первое место по итогам Паралимпиады завоевала сборная Китая, в активе которой суммарно 220 наград, следом за ней с гигантским отрывом разместилась Великобритания (124 награды), а замкнули тройку спортсмены из США (105 наград). Блестяще себя показала и российская команда, выступающая под нейтральным флагом. Атлеты из РФ оказались на восьмой строчке зачёта с 20 золотыми, 21 серебряной и 23 бронзовыми медалями.