МИД Украины отозвал из Грузии временного поверенного за «непонимание реалий»
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Обложка © Telegram / МЗС України
Новоиспечённый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о старте кадровых перестановок в ведомстве. Первыми в опалу попали замглавы МИД Ирина Боровец и временный поверенный в делах Незалежной в Грузии Михаил Харишин.
Причину освобождения своего заместителя от должности дипломат не раскрыл, ограничившись лишь сообщением о внесении представления о её увольнении. А вот в адрес Харишина прозвучала весьма нелестная формулировка.
«[Внесено представление] о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», — написал Сибига в соцсетях.
Напомним, что Дмитрий Кулеба перестал быть главой МИД Украины 5 сентября, попав под масштабную перезагрузку кабмина. Зеленский объяснил отставку дипломата нехваткой энергии.