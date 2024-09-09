МИД Украины отозвал из Грузии временного поверенного за «непонимание реалий»

Новоиспечённый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о старте кадровых перестановок в ведомстве. Первыми в опалу попали замглавы МИД Ирина Боровец и временный поверенный в делах Незалежной в Грузии Михаил Харишин.

Причину освобождения своего заместителя от должности дипломат не раскрыл, ограничившись лишь сообщением о внесении представления о её увольнении. А вот в адрес Харишина прозвучала весьма нелестная формулировка.