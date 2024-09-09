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9 сентября, 03:14

МИД Украины отозвал из Грузии временного поверенного за «непонимание реалий»

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Обложка © Telegram / МЗС України

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Обложка © Telegram / МЗС України

Новоиспечённый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о старте кадровых перестановок в ведомстве. Первыми в опалу попали замглавы МИД Ирина Боровец и временный поверенный в делах Незалежной в Грузии Михаил Харишин.

Причину освобождения своего заместителя от должности дипломат не раскрыл, ограничившись лишь сообщением о внесении представления о её увольнении. А вот в адрес Харишина прозвучала весьма нелестная формулировка.

«[Внесено представление] о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», — написал Сибига в соцсетях.

Польская креатура: почему заменили главу МИД Украины на Андрея Сибигу, кто за ним стоит
Польская креатура: почему заменили главу МИД Украины на Андрея Сибигу, кто за ним стоит

Напомним, что Дмитрий Кулеба перестал быть главой МИД Украины 5 сентября, попав под масштабную перезагрузку кабмина. Зеленский объяснил отставку дипломата нехваткой энергии.

Илья Пушкарев
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