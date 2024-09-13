Операция «Питер Пэн» в масштабах планеты: Зачем США воровали детей из Вьетнама, Афганистана, с Кубы и Украины Как американские чиновники крали детей в странах, где вели войны, для чего они это делали и какие последствия грозят детям Украины — читайте в материале Life.ru. 12 сентября, 21:18 Американцы ввозят к себе детей со всего мира. Главное, чтобы были без родителей. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia Klevakova, sunwart

В 2023 году Украина, США и ЕС обвинили Россию в том, что она украла десятки тысяч украинских детей. Международный уголовный суд даже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. При этом США и их сателлиты всё время забывают собственную историю. США крали детей десятилетиями, а в 2023 году стало известно, что благотворительный фонд супруги главаря нынешнего киевского режима Владимира Зеленского, Елены Зеленской, который должен заниматься помощью детям-сиротам, замешан в торговле детьми.



Операция «Питер Пэн» на Кубе

В 1959 году на Кубе победила революция, к власти пришли молодые коммунисты во главе с Фиделем Кастро. Режим Батисты был свергнут. В ответ ЦРУ развернуло операцию по дезинформации населения Кубы. Цели было две. Первая: не допустить, чтобы дети богатых людей впитали в себя идеи коммунизма и социализма. И вторая: воспитать их самим, чтобы в будущем иметь отряды кубинцев, способных снести «режим» Кастро.

В октябре 1960 года ЦРУ запустило в эфир утку о том, что Кастро якобы подписал закон об изъятии детей из семей и помещении их под опеку кубинского государства до достижения ими 20 лет. Воспитывать их будут в духе «барбудос» — кубинских революционеров-бородачей, а самых упрямых отправят в Сибирь.

Отец Брайан Уолш. Это его идею о кубинских детях подхватило ЦРУ. Фото © topwar.ru

Единственным выходом для состоятельных кубинцев было отправить детей в США. Цэрэушники уверяли родителей, что режим Фиделя вот-вот падёт и кубинцы воссоединятся с детьми. Так началась операция «Питер Пэн», итогом которой стал вывоз с Кубы 14 тысяч детей. Большинство из них больше никогда не увидели родителей.

В операции активное участие принимала католическая церковь: она предоставила для детей приюты. После ввоза детей на свою территорию Штаты прекратили выдавать их родителям визы. Так кубинские дети стали собственностью Америки и были выращены в благоговении пред звёздно-полосатым флагом. Американцы буквально украли их у Кубы. Только немногие из выросших кубинцев осмеливаются требовать, чтобы ЦРУ обнародовало все детали операции «Питер Пэн». До сих пор засекречено 15 тысяч документов.

Операция Babylift во Вьетнаме

В апреле 1975 года, перед тем как покинуть Вьетнам, американские волонтёры вывезли из Сайгона 2500 вьетнамских детей. Официальной причиной стало «спасение сирот». Как выяснилось позже, не все дети были сиротами. Об этом журналистам San Francisco Chronicle рассказала переводчица Американского комитета друзей на службе обществу Джейн Бартон. Она выяснила это у детей постарше. У младенцев, конечно, ничего узнать было нельзя.

Медсестра и вьетнамские дети по прибытии в аэропорт Сан-Франциско (5 апреля 1975 года). Фото © Wikipedia

Детей отправляли в Америку самолётами в коробках, люльках, пристёгивая к сиденьям. Одна из стюардесс компании «Пан Американ», которая сопровождала «груз», якобы рассказывала, как она светила фонариком в коробки, чтобы убедиться, что дети не задохнулись. Другие рассказывали, как размещали малышей в коробках под сиденьями, стелили для них на полу одеяла.

Некоторые дети действительно были больны и нуждались в медпомощи, в США их из аэропортов везли по больницам. Но многие из них были в норме и плакали без родителей. Американцы не любят вспоминать, но первый же самолёт операции Babylift разбился, погибло 78 детей. Многие из жертв такой операции до сих пор ищут биологических родителей и судятся с США, которые лишили их семьи и культуры.

Американцы вывезли детей из Афганистана

В XXI веке ситуация повторилась в Афганистане. Убегая из страны, американские вояки не забыли прихватить с собой местных детей. Было вывезено 1450 детей из Афганистана, их навсегда разлучили с родителями. Об этом сообщают журналисты CNN, которые провели расследование. Волонтёры из США оправдываются тем, что вывезти из страны семьи в полном составе было невозможно из-за взрыва в аэропорту Кабула. Поэтому, мол, вывезли тех, кого смогли.

Из Афганистана американцы вывезли 1450 детей. Фото © ТАСС / ЕРА / NADEEM KHAWAR

Врач из Калифорнии Сабрина Перин рассказала, что через её руки прошло больше тысячи афганских детей. А если учитывать тот факт, что простому человеку с Ближнего Востока довольно трудно проникнуть в США и получить визу и вид на жительство, то можно смело утверждать, что эти дети так и останутся сиротами. Как ранее ими стали кубинцы и вьетнамцы. Власти США признают, что до сих пор не менее 250 детей из Афганистана остаются в приютах и временных приёмных семьях. Скорее всего, там они и останутся.

Следующие — дети Украины?

И вот новый военный конфликт с участием США — на Украине. Теперь янки бьют на опережение: они обвиняют Россию в вывозе украинских детей, организовывают травлю со стороны МУС, а сами под сурдинку вывозят украинских детей в США. В апреле 2023 года стало известно, что американские волонтёры вывезли в Колорадо 14 детей с Украины. Их родителей, конечно же, по версии западных СМИ, «расстреляли» злые русские. Всплеск интереса к украинским детям возник в 2013 году, когда в России запретили иностранное усыновление. Только в 2021 году официально было вывезено 1240 детей.

Родителей ввезённых в США украинских детей «расстреляли» злые русские. Фото © Telegram / Swiss Vatnik

Кажется, что волноваться за них не надо, ведь они усыновлены. Как бы не так! В 2023 году «Взгляд» опубликовал исследование голландских журналистов, где говорилось, что граждане США специально организовывают вывоз славянских детей в Штаты с целью проведения генетических экспериментов. Ниточки ведут к компании EXITUS. Её специалисты перед командировкой на Украину изучают медкарты детей и отбирают их по определённым признакам. Детей усыновляют американцы, связанные с компаниями, занимающимися генетическими заболеваниями и производством лекарств. Возможно, дети нужны фарме для испытания препаратов и изготовления вакцин. Ничего страшного — просто укол «витаминов» у педиатра.

При этом въезжающих в США украинцев, если это не родители, а дедушки, дяди, тёти, братья, просто разлучают с детьми. Детей помещают в приюты. Но это только два способа заполучить сирот. Есть и другие. В 2023 году Life.ru уже писал о том, как на Украине насильно эвакуируют детей из Купянска, разлучая их с родителями. Сейчас ситуация повторяется. Украинских детей вывозят из Покровского района: объявлена принудительная эвакуация в 31 населённом пункте. Сколько детей ещё будут разлучены с родителями, неизвестно.

Зачем американцы ввозят детей

И всё-таки зачем американцам чужие дети? Официальная причина, как видите, может быть разной. То это воспитание «новых янычар» для борьбы с неугодными режимами, то спасение от коммунистов, то вывоз больных сирот. Но за этими манипуляциями кроется что-то большее. Истинных задач, которые решают американцы, может быть несколько.

Размытие монолитного белого общества, распад его на фрагменты, которыми проще управлять, внедрение мультикультурализма.

Полное искоренение христианства, разбавление его другими верованиями и создание на его месте новой религии.

Обеспечение генетического разнообразия общества на случай генетических войн и вызванных ими пандемий.

Возможность любых злоупотреблений — вплоть до получения материала для экспериментов. Скорее всего, именно поэтому власти США то и дело приветствуют ввоз детей из самых разных стран.

Вот что на эту тему сказал Life.ru глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович.

— Подобные масштабные операции по вывозу детей в США имеют совершенно очевидные цели. Американцы стремятся создать пул будущих специалистов, переводчиков, разведчиков, просто людей, знающих местные реалии, потенциальных дипломатов, например, или бизнесменов из числа молодёжи тех стран, которые выходят из их зоны влияния. Мы видим на этих трёх исторических примерах: Куба после революции, Вьетнам после изгнания американских оккупантов и Афганистан после бегства НАТО. В каждом из случаев американцы готовились к выращиванию своих янычар. Детей, которые получили базовые языковые навыки, знания культурной среды, но в раннем возрасте вывезены в США и воспитываются в духе преданности этой стране и её идеологии. А затем могут использоваться как подрывной элемент, как учёные, шпионы, бизнесмены против страны, в которой они когда-то родились. Потому что они к этому лучше подготовлены, чем средний американец-англосакс.

Детей везут для педофилов?

Но есть ещё один факт, о котором в США стыдливо умалчивают. Каждый год в Штатах жертвами педофилов становятся тысячи детей. Например, в 2020 году страну потрясло уголовное дело, в котором 82 тысячи детей стали жертвами изнасилования в известной американской организации «Бойскауты Америки» (BSA). Данный случай получился сравнимым со скандалом, когда в сексуальных преступлениях были уличены католические священники.

«Я знал, что таких случаев много, — сказал журналистам газеты «Нью-Йорк таймс» адвокат Моунс, занимающийся защитой пострадавших. — Я никогда не думал, что число будет близко к такому». Изнасилования годами происходили в 50 штатах и за границей: в лагерях для скаутов в Японии и в Германии. Подавляющее большинство пострадавших — мальчики, но есть и девочки. Порочная практика длилась годами, некоторые из жертв смогли рассказать об изнасиловании только в пожилом возрасте. Это случилось с детьми из более-менее благополучных американских семей. А теперь представьте, что происходит в США с детьми, которые не говорят по-английски и за которых некому заступиться?

Но и это не самое страшное. Самое страшное, что детей могут использовать как «запчасти» — источник органов для трансплантации. И особенно это касается детей с Украины. Интернет уже пестрит сообщениями, что очереди на донорские органы в Европе исчезли, а сами органы резко подешевели. Почки — 12 тысяч евро, сердце — 25 тысяч. Даркнет полон предложений о продаже украинских детей с указанием группы крови, «здоровых, с медкартами». Речь идёт как о младенцах, так и о школьниках. Мальчиков называют зайчиками, девочек — белочками и Лолитами. Цены: 20–30 тысяч евро. Продавцы готовы доставить их по всей Европе. Продают даже больных детей, указывая, какие органы в порядке.

Если в XX веке дельцы хоть как-то скрывались, то теперь действуют почти открыто. В 2023 году на Украине была разоблачена целая сеть по торговле детьми на органы. Среди обвиняемых есть украинские чиновники, военные и руководители крупных клиник. Дело американцев живёт и процветает.

В торговле детьми оказался замешан даже фонд жены Зеленского — Елены Зеленской. Вроде бы супруга бывшего комика должна была заботиться о детях, а на деле с Украины вывезли десятки детей, которые попали в лапы к европейским педофилам. Преступная деятельность фонда стала известна благодаря журналисту Роберту Шмидту. Он обнаружил, что фонд Зеленской систематически передавал детей педофилам в Германии, Франции и Британии. Журналист даже называет одно из имён «любителей детской «клубнички». Это небезызвестный французский журналист, политик и провокатор Бернар-Анри Леви.

Тогда же, в 2023 году, в торговле детьми фонд Зеленской обвинила и знаменитая американская журналистка Джессика Дэвлин. Удивительно, но после публикаций не последовало никакой реакции государств ЕС или США.

По данным издания The Epoch Times, с начала 2021 года без сопровождения взрослых границу США пересекли 345 тысяч детей и подростков. А издание New York Times сообщило, что Министерство здравоохранения США не знает, где находятся 85 тысяч из этих детей. Они просто пропали без вести. Сколько из них украинцев — никто не знает.

Россия чудом избежала участи Украины

На самом деле подобная ситуация ещё недавно могла случиться и у нас. Да она на самом деле и была, просто мы многого не знали. Детей вывозили и из России. Прокомментировать происходящее на Украине согласился Николай Мишустин, член экспертного совета при Комитете Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, руководитель движения «Родительский отпор».

— Впервые бороться с ювенальной юстицией мы начали ещё в 2009 году. Мы выявили, что у нас в стране было изъято от 50 до 100 тысяч детей, которые потоком шли на Запад. Эта система была навязана всему миру, в том числе и Украине. Наши депутаты обращались в МИД Италии, и нам выдали официальную справку, что около 1000 детей, вывезенных из Волгоградской области, были разрезаны на органы, — рассказал он в беседе с Life.ru.

По словам Николая Мишустина, сербские правозащитники рассказали российским коллегам, что у них было то же самое: во время натовской агрессии пропали и, по их мнению, были расчленены на органы около 3000 детей. Правозащитники рассказывали, как во время боевых действий прифронтовая полоса тут же наполнялась машинами-рефрижераторами для донорских органов с хорошо обученными и экипированными врачами и вооружёнными людьми.

После таких историй российские активисты стали требовать приостановить действие ювенальных норм в России, начали препятствовать вывозу детей. Потом подоспел «закон Димы Яковлева»: усыновление иностранцами российских детей было запрещено. Таким образом удалось заблокировать в России эту международную мафию.

Но на Украине до похищения детей никому не было дела. Там продолжали твориться страшные вещи.

— Вы удивитесь, но именно украинские родители, столкнувшиеся с таким произволом, стали нас предупреждать о том, что ничего хорошего детей на Западе не ждёт. Донецкие жители, так же как и сербы, рассказывали о появлении в прифронтовой полосе большого количества машин скорой помощи, трансплантационных машин с холодильниками. Это говорит о том, что продолжается максимальная эксплуатация детей. И это не только секс-рабство, это вещи гораздо хуже. Ну а поскольку сейчас на Украине всё продаётся и покупается, то произвол в отношении детей просто чудовищный. Простым людям сопротивляться этому крайне тяжело, — отметил Николай Мишустин.

Авторы Майя Новик