Экономист разбил надежды россиян на снижение ключевой ставки ЦБ
Экономист Тимошенко: ЦБ может повысить ключевую ставку в сентябре до 20%
Риски роста инфляции в России по-прежнему высоки. В связи с этим россиянам стоит ожидать повышение ключевой ставки в сентябре до 20%. Такими прогнозами поделился с РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
«В качестве базового сценария предполагаем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее II квартала 2025 года», — заявил эксперт.
Он добавил, что наметившееся снижение темпов экономического роста пока не привело к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних.
Напомним, 26 июля 2024 года ключевая ставка выросла до 18%. Это было необходимо для сдерживания инфляции. К 15 июля она достигла уже 9,19%. После этого выдвигалось несколько прогнозов по изменению ключевой ставки. Некоторые эксперты с уверенностью говорили о её дальнейшем росте, другие, напротив, утверждали, что смысла повышать её дальше никакого нет. Но традиционно в августе в России происходят «какие-то катаклизмы», поэтому в сентябре ЦБ с большой вероятностью всё-таки повысить ставку до 20% и выше.
Life.ru