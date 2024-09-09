Экономист разбил надежды россиян на снижение ключевой ставки ЦБ

Напомним, 26 июля 2024 года ключевая ставка выросла до 18%. Это было необходимо для сдерживания инфляции. К 15 июля она достигла уже 9,19%. После этого выдвигалось несколько прогнозов по изменению ключевой ставки. Некоторые эксперты с уверенностью говорили о её дальнейшем росте, другие, напротив, утверждали, что смысла повышать её дальше никакого нет. Но традиционно в августе в России происходят «какие-то катаклизмы», поэтому в сентябре ЦБ с большой вероятностью всё-таки повысить ставку до 20% и выше.