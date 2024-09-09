Политолог подвёл главный итог выборов в России

«Что касается кандидатов, на выборах зарегистрировали более 73 тысяч человек. Из них более 63,8 тысячи кандидатов от 20 политических партий и 9,3 тысячи самовыдвиженцев. В этом году на выборы губернаторов выдвинулось 147 кандидатов. Из них 120 — от 20 политических партий и 27 выдвинутых в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 94 кандидата (93 от 10 партий) и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения», — привёл он данные.