Политолог подвёл главный итог выборов в России
Эксперт Данилин заявил, что партии и кандидаты проявили активность на выборах
Выборы в РФ. Обложка © АГН «Москва» / Мобильный репортёр
Прошедшие в России выборы отличились высочайшей активностью партий и кандидатов. Об этом рассказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин во время круглого стола ЭИСИ «Выборы 2024: основные итоги».
«Что касается кандидатов, на выборах зарегистрировали более 73 тысяч человек. Из них более 63,8 тысячи кандидатов от 20 политических партий и 9,3 тысячи самовыдвиженцев. В этом году на выборы губернаторов выдвинулось 147 кандидатов. Из них 120 — от 20 политических партий и 27 выдвинутых в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 94 кандидата (93 от 10 партий) и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения», — привёл он данные.
Данилин подчеркнул, что высокую активность партии проявили и на выборах других уровней. Он напомнил, что прошли довыборы в Госдуму от Хакасии, Брянской и Ростовской областей. Также россияне избирали высших должностных лиц в 21 регионе и депутатов заксобраний в 13 субъектах РФ, а также сограждане голосовали за представителей муниципальных властей.
Ранее сообщалось, что в России участие в выборах приняли 27 миллионов человек. При этом в 18 из 21 регионов, где проходили выборы губернаторов, уже завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов. А 15 политических партий получили 36 700 мандатов.