Набравшему веса из-за лекарств Вайнштейну откачали жидкость из лёгких и сердца

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальные преступления, был госпитализирован из тюрьмы в местную больницу Нью-Йорка из-за проблем со здоровьем. Как пишет NBC News со ссылкой на тюремного консультанта Крейга Ротфельда, Вайнштейну провели операцию на сердце.

Сейчас продюсер находится в отделении интенсивной терапии в больнице «Бельвью» и ожидает результатов анализов и подробностей от врачей.