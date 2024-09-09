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9 сентября, 20:49

Набравшему веса из-за лекарств Вайнштейну откачали жидкость из лёгких и сердца

NBC: Осуждённому продюсеру Харви Вайнштейну экстренно провели операцию на сердце

Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / NEW YORK POST POOL / STEVEN HIRSCH

Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / NEW YORK POST POOL / STEVEN HIRSCH

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальные преступления, был госпитализирован из тюрьмы в местную больницу Нью-Йорка из-за проблем со здоровьем. Как пишет NBC News со ссылкой на тюремного консультанта Крейга Ротфельда, Вайнштейну провели операцию на сердце.

Сейчас продюсер находится в отделении интенсивной терапии в больнице «Бельвью» и ожидает результатов анализов и подробностей от врачей.

72-летний Вайнштейн ранее пожаловался на плохое самочувствие и значительный набор веса из-за приёма лекарств. Врачи откачали из сердца и лёгких осуждённого значительное количество жидкости.

С Харви Вайнштейна сняли обвинения по двум эпизодам сексуальных домогательств
С Харви Вайнштейна сняли обвинения по двум эпизодам сексуальных домогательств

Напомним, в 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему дали ещё 16 лет. Но недавно суд в Нью-Йорке отменил один из обвинительных приговоров.

Артём Гапоненко
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