«Банальное ворьё»: Шойгу назвал причину, по которой Запад ещё не конфисковал российские активы
Шойгу: Запад ведёт себе как ворьё, когда арестовывает российские активы
Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru
Западные страны ощущают, что присвоить арестованные российские активы без последствий не выйдет, ответ будет очень болезненным. Если бы они чувствовали безнаказанность, то забрали бы всё, отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в разговоре с телеканалом «Россия 24».
«Они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватный, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них», — сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза отметил, что старны Запада иногда ведут себя как «банальное ворьё» и «крадут, не стесняясь никого и ничего».
Напомним, Евросоюз обещал перевести Украине первый транш помощи в виде доходов от российских активов в августе. Говорилось, что киевский режим получит 1,55 миллиарда евро. На эти деньги ВСУ должны будут закупить боеприпасы и средства ПВО.