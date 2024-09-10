«Банальное ворьё»: Шойгу назвал причину, по которой Запад ещё не конфисковал российские активы

Западные страны ощущают, что присвоить арестованные российские активы без последствий не выйдет, ответ будет очень болезненным. Если бы они чувствовали безнаказанность, то забрали бы всё, отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в разговоре с телеканалом «Россия 24».

«Они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватный, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них», — сказал Шойгу.