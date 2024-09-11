В День трезвости врач назвала топ худших способов борьбы с похмельем Врач Кашух: Опохмел повышает токсическую нагрузку на организм 11 сентября, 05:00 Похмелье — это реакция организма на накопление токсичных метаболитов распада алкоголя. Обложка © freepik.com/karlyukav

11 сентября отмечается День трезвости. У тех же, кто не может его отпраздновать, часто случается похмелье. Худшие способы борьбы с этим состоянием Life.ru назвала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Похмелье — это реакция организма на накопление токсичных метаболитов распада алкоголя. Под действием ферментов этанол (основной компонент спиртного) распадается, и образуется токсичное соединение — ацетальдегид. В малых количествах его влияние на самочувствие не так заметно, но если выпить много крепкого алкоголя, он вызывает ряд негативных симптомов, от головной боли и жажды до слабости и тошноты. Екатерина Кашух Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог

Есть много народных способов, которые якобы позволяют избавиться от симптомов такого отравления. Однако они приносят лишь временное облегчение и ещё сильнее нагружают организм, рассказала врач.

Опохмел

Считается, что наутро после шумного застолья полезно выпить небольшую дозу алкоголя — это поможет облегчить симптомы похмелья и быстрее прийти в форму. Однако такой способ приносит только временное облегчение, но при этом повышается токсическая нагрузка на организм, включая печень и головной мозг. Процесс восстановления замедляется, может развиться обезвоживание, повышается риск формирования алкогольной зависимости.

Кофе и энергетики

Некоторые люди пьют кофе или энергетики, чтобы взбодриться и уменьшить симптомы усталости и головной боли. Но это также неполезно: кофеин и другие стимуляторы, входящие в состав энергетиков (таурин, гуарана), временно повышают концентрацию и бодрость, но при этом усиливают обезвоживание, повышают артериальное давление, увеличивают нагрузку на сердце.

Обезболивающие

Чтобы облегчить головную и мышечную боль на фоне похмелья, некоторые люди принимают парацетамол. Однако он, как и алкоголь, метаболизируется в печени, а значит, нагрузка на орган повышается. Возрастает риск токсического поражения печени и даже острой печёночной недостаточности, предупреждает Кашух.

Сладкая газировка

Есть мнение, что сладкие газированные напитки или соки помогают восстановить уровень сахара в крови, а значит, быстрее вернуть силы. На деле это лишь приводит к резким скачкам глюкозы и ухудшению самочувствия. А если напиток газированный, то он ещё и усилит раздражение слизистой оболочки желудка и усугубит неприятные симптомы со стороны ЖКТ.

Диуретики

Пить мочегонные препараты с целью вывести остатки алкоголя из организма с мочой также опасно. Диуретики усиливают обезвоживание — это значит, что головная боль, сухость во рту и усталость лишь усилятся. Кроме того, повышается риск электролитного дисбаланса, это может привести к нарушению работы почек и сердечно-сосудистой системы.

Физминутка

Попытка вывести алкоголь из организма, хорошо пропотев во время бега или занятий в тренажёрном зале, также плохая идея. Интенсивные физические нагрузки при похмелье увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений и усугубляют симптомы отравления из-за повышенной потери жидкости и электролитов.

А как можно бороться с похмельем?

Чтобы мягко выйти из похмелья, врач советует позаботиться о восстановлении водного баланса и нормализации обменных процессов. Алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому важно пить больше жидкости. Важно помнить, что простая вода хуже справляется с регидратацией — лучше выбирать растворы электролитов (например, спортивные напитки или аптечные средства).

Восстановить уровень глюкозы в крови поможет лёгкий завтрак, богатый сложными углеводами, витаминами и минералами. Однако если аппетита нет, не стоит есть против воли — вместо этого можно выпить крепкий сладкий чай. Сон позволяет организму быстрее восстановиться, поэтому, если после похмелья есть возможность отдохнуть, это будет полезно для общего состояния.

А ранее Life.ru публиковал топ самых пьющих профессий. Кстати, даже офисные сотрудники очень часто подсаживаются на алкоголь из-за системы переработок, монотонного труда, постоянной напряжённой атмосферы в коллективах.