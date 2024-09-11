«Идиотская авантюра»: На Западе объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт на Украине
Журналист Боуз: Зеленский не хочет перемирия с РФ из-за страха потерять власть
Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мира с Россией из-за опасения потерять власть. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
На странице в соцсети X он написал, что в случае заключения мира с РФ на территории Незалежной пройдут демократические выборы. В таком развитии событий глава киевского режима не заинтересован, так как он боится лишиться главного государственного поста.
«ВСУ устроили акт терроризма в Москве. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте. Перемирие будет означать проведение выборов на Украине. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку он знает, что выборы будут означать его конец», — предположил журналист, сопроводив пост кадрами принудительной мобилизации в Киеве.
Напомним, 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы.Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин: согласно Конституции Украины, верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру Верховной рады.
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