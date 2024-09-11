Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мира с Россией из-за опасения потерять власть. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.

На странице в соцсети X он написал, что в случае заключения мира с РФ на территории Незалежной пройдут демократические выборы. В таком развитии событий глава киевского режима не заинтересован, так как он боится лишиться главного государственного поста.