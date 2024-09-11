Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна
СМИ: Арестовано имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна
Бывший главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кузьминского суда
Суд в Москве принял решение о наложении ареста на имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Кроме него, под арест попали активы экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
Как сообщает ТАСС, арест был наложен в связи с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Из материалов суда следует, что собственникам арестованных объектов недвижимости запрещено ими распоряжаться. Примечательно, что в документах не уточняется, какие именно объекты недвижимости затронуты у нарколога.
Что касается Якушева, то в его случае арестованы четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира. Такие меры приняты для обеспечения исполнения возможного приговора, штрафов и гражданских исков. Потерпевшей стороной по делу признан Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы, который может потребовать возмещение ущерба в случае обвинительного приговора.
Напомним, Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний. Позднее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением суда он был отправлен под домашний арест.