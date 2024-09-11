Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Суд в Москве принял решение о наложении ареста на имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Кроме него, под арест попали активы экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Как сообщает ТАСС, арест был наложен в связи с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Из материалов суда следует, что собственникам арестованных объектов недвижимости запрещено ими распоряжаться. Примечательно, что в документах не уточняется, какие именно объекты недвижимости затронуты у нарколога.