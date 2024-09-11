Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Александр Ким и Никита Дубас — фигуранты дела о гибели туристической группы в коллекторе московской реки Неглинки — пытались скрыть следы преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«После совершения преступления [ими] предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — сказано в документах.

Сторона защиты полностью отрицает аргументы следствия, отмечая, что один из фигурантов самостоятельно приехал в полицию, чтобы помочь следствию. Дубасу и Киму предъявили обвинение по статье «Оказание небезопасных, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Как указывает ТАСС со ссылкой на материалы дела, в нём могут появиться новые обвиняемые.