Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
Александр Ким и Никита Дубас — фигуранты дела о гибели туристической группы в коллекторе московской реки Неглинки — пытались скрыть следы преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«После совершения преступления [ими] предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — сказано в документах.
Сторона защиты полностью отрицает аргументы следствия, отмечая, что один из фигурантов самостоятельно приехал в полицию, чтобы помочь следствию. Дубасу и Киму предъявили обвинение по статье «Оказание небезопасных, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Как указывает ТАСС со ссылкой на материалы дела, в нём могут появиться новые обвиняемые.
Напомним, в августе 2023 года у парка «Зарядье» в Москве-реке нашли несколько лет. Всего по результатам поисков спасатели достали восемь погибших. Все они были участниками экскурсии диггеров. Группа спустилась в коллектор реки Неглинки, когда на поверхности начался ливень, вызвавший резкий подъём уровня воды под землёй. Поток смыл компанию и протащил её два километра. Силовики задержали организатора Никиту Дубаса и гендиректора фирмы Александра Кима. Подробнее о том, как они зарабатывали на опасных экскурсиях — в материале Life.ru.
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