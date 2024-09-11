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11 сентября, 16:06

Украинский танк разорвало после удара российских военных в курском приграничье

МО: ВС России управляемым боеприпасом уничтожили танк ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск «Север« ВС России ликвидировали танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Кадрами эпичного уничтожения вражеской техники поделилось Минобороны России.

Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ», — говорится в сообщении.

После получения и анализа разведданных российские военные ударили по боевой машине ВСУ. Им удалось уничтожить танк в результате прямого попадания управляемым боеприпасом. Затем данные объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили подтвердить взрыв танка после удара.

Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

Напомним, что вчера, 10 сентября, ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области. В общей сложности за ночь российские бойцы прошли 150 квадратных километров. При этом общие потери ВСУ в курском приграничье за всё время боёв перевалили за 12 тысяч бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Дарья Нарыкова
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