Украинский танк разорвало после удара российских военных в курском приграничье

После получения и анализа разведданных российские военные ударили по боевой машине ВСУ. Им удалось уничтожить танк в результате прямого попадания управляемым боеприпасом. Затем данные объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили подтвердить взрыв танка после удара.