Украинский танк разорвало после удара российских военных в курском приграничье
МО: ВС России управляемым боеприпасом уничтожили танк ВСУ в Курской области
Бойцы группировки войск «Север« ВС России ликвидировали танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Кадрами эпичного уничтожения вражеской техники поделилось Минобороны России.
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ», — говорится в сообщении.
После получения и анализа разведданных российские военные ударили по боевой машине ВСУ. Им удалось уничтожить танк в результате прямого попадания управляемым боеприпасом. Затем данные объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили подтвердить взрыв танка после удара.
Напомним, что вчера, 10 сентября, ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области. В общей сложности за ночь российские бойцы прошли 150 квадратных километров. При этом общие потери ВСУ в курском приграничье за всё время боёв перевалили за 12 тысяч бойцов.
Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL