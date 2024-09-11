«Психологическое давление»: В МИД раскрыли цель заявлений США об ударах ВСУ вглубь России
Рябков назвал психологическим давлением заявления США об ударах ВСУ вглубь РФ
Звучащие из Вашингтона заявления о том, что США могут отменить запрет для ВСУ на удары вглубь России американским оружием, на самом деле являются попыткой оказать психологическое давление на Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это элемент психологической войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны, давно ведущейся Вашингтоном против нашей страны», — приводит слова дипломата ТАСС.
По словам Рябкова, таким образом Штаты хотят психологически воздействовать на жёсткую и твёрдую решимость России обеспечить выполнение целей СВО в полном объёме.
Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, однако там допускают такую возможность. Эта тема будет обсуждаться президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером 13 сентября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сегодня заявил, что обсудил в Киеве разрешение для ВСУ наносить удары вглубь России.
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