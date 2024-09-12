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12 сентября, 07:36

Давить как гитлеровцев: Антонов разрушил мечты Киева договориться о мире без России

Посол Антонов: Атака Киева на Курскую область бесцельна и провокационна

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Атака ВСУ на Курскую область оказалась бесцельной и в очередной раз доказала, что с террористами невозможно договориться. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит ведомство РФ в США.

«С террористами договариваться невозможно. Их надо уничтожать. Ещё сильнее бить с тем, чтобы бесцельная и провокационная, по своей сути, атака территории Курской области никогда не повторилась», — подчеркнул дипломат.

Он также уточнил, что обсуждение прекращения огня на востоке Европы невозможно без учёта интересов России, до тех пор никакие «схемы» или «мирные инициативы» просто невозможны. По словам дипломата, РФ нужно как в годы Великой Отечественной «искоренять фашизм» и выполнять цели СВО.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов. Зпадные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.

Мария Любицкая
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