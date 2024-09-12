Давить как гитлеровцев: Антонов разрушил мечты Киева договориться о мире без России

Атака ВСУ на Курскую область оказалась бесцельной и в очередной раз доказала, что с террористами невозможно договориться. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит ведомство РФ в США.

«С террористами договариваться невозможно. Их надо уничтожать. Ещё сильнее бить с тем, чтобы бесцельная и провокационная, по своей сути, атака территории Курской области никогда не повторилась», — подчеркнул дипломат.