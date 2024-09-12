«Поток не прекращается»: В городах Донбасса уже негде размещать раненых солдат ВСУ, заявили в США

На передовой в Донбассе идёт практически бесконечный поток раненых бойцов ВСУ. Близлежащие города не в силах справиться с размещением. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший доступ к медицинскому эвакуационному поезду, курсирующему в прифронтовой зоне.