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12 сентября, 09:03

«Поток не прекращается»: В городах Донбасса уже негде размещать раненых солдат ВСУ, заявили в США

CNN: В Донбассе поток раненых военных ВСУ почти не прекращается

На передовой в Донбассе идёт практически бесконечный поток раненых бойцов ВСУ. Близлежащие города не в силах справиться с размещением. Об этом сообщает телеканал CNN, получивший доступ к медицинскому эвакуационному поезду, курсирующему в прифронтовой зоне.

«Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — говорится в сообщении телеканала.

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Между тем, российская армия активно теснит врага на линии фронта. Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов. Зпадные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Мария Любицкая
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