Российские войска уверенно теснят врага в Курской области, выжимая ВСУ за пределы РФ. Без сомнения, армии удастся закончить начатое. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине. Он отметил возросшее число атак украинской армии на гражданские объекты и расстрелы мирного населения.

«Всё это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооружённых сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — подчеркнул глава дипведомства.