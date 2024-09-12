Лавров уверен, что ВС России выжмут ВСУ из Курской области
Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
Российские войска уверенно теснят врага в Курской области, выжимая ВСУ за пределы РФ. Без сомнения, армии удастся закончить начатое. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине. Он отметил возросшее число атак украинской армии на гражданские объекты и расстрелы мирного населения.
«Всё это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооружённых сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — подчеркнул глава дипведомства.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов. Западные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.