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12 сентября, 09:15

Лавров уверен, что ВС России выжмут ВСУ из Курской области

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Российские войска уверенно теснят врага в Курской области, выжимая ВСУ за пределы РФ. Без сомнения, армии удастся закончить начатое. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине. Он отметил возросшее число атак украинской армии на гражданские объекты и расстрелы мирного населения.

«Всё это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооружённых сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — подчеркнул глава дипведомства.

Лавров рассказал послам, как Запад поддерживает террористические действия Киева
Лавров рассказал послам, как Запад поддерживает террористические действия Киева

Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов. Западные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.

Мария Любицкая
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