«Легенда»: В СПЧ рассказали, как Сванидзе провёл последние месяцы жизни

Журналист Николай Сванидзе очень мужественно сражался с тяжёлым недугом в последние месяцы своей жизни. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.





«Николай Карлович после того, как вышел из комы, не сразу стал общаться. И врачи сразу сказали, что период реабилитации будет долгим. Поэтому все разговоры о его самочувствии происходили через его супругу Марину, которая невероятно его любит и всегда была с ним, и он ей доверяет на 100%», — пояснила Меркачёва в беседе с сайтом MK.ru.

Правозащитница добавила, что сначала общалась с женой Сванидзе, а потом и сам журналист написал ей и похвалил за некую статью — «сказал, что я молодец, что не побоялась об этом сказать».

Член СПЧ дополнила, что Сванидзе часто показывал, что чувствует себя живым во всех смыслах. Так, в апреле у телеведущего был день рождения и в тот день он поблагодарил Меркачёву за освобождение некоторых заключённых. Кроме того, Сванидзе часто выражал благодарность за то, что правозащитники хранят память о своём коллеге Андрее Бабушкине.

«Николай Карлович — это легенда. Он был и остаётся легендой. Он был одним из основателей настоящего, особого периода в сложнейший период для нашей страны. Он стал одним из самых популярных ведущих в России, это факт. Люди его любили, любили его свободную манеру выражаться, любили то, как он общался», — подчеркнула Меркачёва.