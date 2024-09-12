«Легенда»: В СПЧ рассказали, как Сванидзе провёл последние месяцы жизни
Член СПЧ Меркачёва: Сванидзе мужественно сражался с болезнью последние месяцы
Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Журналист Николай Сванидзе очень мужественно сражался с тяжёлым недугом в последние месяцы своей жизни. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.
«Николай Карлович после того, как вышел из комы, не сразу стал общаться. И врачи сразу сказали, что период реабилитации будет долгим. Поэтому все разговоры о его самочувствии происходили через его супругу Марину, которая невероятно его любит и всегда была с ним, и он ей доверяет на 100%», — пояснила Меркачёва в беседе с сайтом MK.ru.
Правозащитница добавила, что сначала общалась с женой Сванидзе, а потом и сам журналист написал ей и похвалил за некую статью — «сказал, что я молодец, что не побоялась об этом сказать».
Член СПЧ дополнила, что Сванидзе часто показывал, что чувствует себя живым во всех смыслах. Так, в апреле у телеведущего был день рождения и в тот день он поблагодарил Меркачёву за освобождение некоторых заключённых. Кроме того, Сванидзе часто выражал благодарность за то, что правозащитники хранят память о своём коллеге Андрее Бабушкине.
«Николай Карлович — это легенда. Он был и остаётся легендой. Он был одним из основателей настоящего, особого периода в сложнейший период для нашей страны. Он стал одним из самых популярных ведущих в России, это факт. Люди его любили, любили его свободную манеру выражаться, любили то, как он общался», — подчеркнула Меркачёва.
В беседе с RT член СПЧ указала, что журналист никогда ничего не боялся и считал, что каждый человек имеет право высказывать своё мнение. Сванидзе занимался правозащитной деятельностью до 2022 года. После с ним случилась трагедия, и журналиста пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии. Телеведущий лежал в коме. Медики тогда отмечали, что на выздоровление у Сванидзе уйдёт много времени. По словам Меркачёвой, в последние месяцы он стал отвечать на звонки и при этом сохранял позитивный настрой.
Напомним, что Николай Сванидзе скончался в полночь 12 сентября в возрасте 69 лет. По данным Life.ru, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Скорая помощь пыталась реанимировать Сванидзе целый час.