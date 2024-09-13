США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата её территорий», — заявила пресс-секретарь Белого дома на брифинге.

Комментировать заявления российского лидера Владимира Путина о том, что удары ВСУ по России дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта, она не стала.

Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве.