В Германии назвали ответственных за решение бить западным оружием по России

В рамках международного права на основе двусторонних отношений с Киевом европейские страны сами принимают решение о том, позволять ли Украине применять полученное от Запада дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с министром обороны Литвы.

«Все, кто поставляет оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право. <...> В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнёры на двусторонней основе обсуждают [с Украиной], что можно делать с их оружием, это от них зависит», — указал немецкий министр.