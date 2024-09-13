В Германии назвали ответственных за решение бить западным оружием по России
Писториус: Страны ЕС сами решают, разрешать ли Киеву бить их оружием по России
В рамках международного права на основе двусторонних отношений с Киевом европейские страны сами принимают решение о том, позволять ли Украине применять полученное от Запада дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с министром обороны Литвы.
«Все, кто поставляет оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право. <...> В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнёры на двусторонней основе обсуждают [с Украиной], что можно делать с их оружием, это от них зависит», — указал немецкий министр.
Заявления от Лондона и Вашингтона на тему использования вооружений дальнего радиуса действия Писториус комментировать не стал. Отказ он объяснил тем, что не ему судить, о чём они говорят.
Напомним, что 12 сентября российский лидер Владимир Путин предупредил НАТО о том, что удары переданным ВСУ западным оружием вглубь России повлекут серьёзные последствия. Президент напомнил, что использование изготовленных на Западе вооружений большой дальности таким образом будет означать непосредственное участие членов военного блока в украинском конфликте. На это отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по словам которого, Лондон не стремится к конфликту с Москвой. Также сегодня должна состояться встреча Стармера и президента США Джо Байдена, где, как утверждает западная пресса, Киеву не дадут зелёный свет на удары по РФ.
ТАСС / photothek.de / picture alliance / Florian Gaertner