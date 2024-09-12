Жога счёл показушными просьбы ВСУ о применении западного оружия для ударов по России

Просьбы Киева к западным странам о применении их оружия для ударов по территории России являются «показушным мероприятием». Такого мнения придерживается председатель Народного Совета ДНР Артём Жога, сообщает URA.ru.

«Они давно это делают. Все идёт по их сценарию. США и другие страны Запада передают оружие для того, чтобы его применяли. Поэтому это чисто такое, показушное мероприятие», — сказал Жога.