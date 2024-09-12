Жога счёл показушными просьбы ВСУ о применении западного оружия для ударов по России
Артём Жога: ВСУ уже применяют западное оружие для ударом по территории России
Артем Жога. Обложка © Telegram / ЖОГА
Просьбы Киева к западным странам о применении их оружия для ударов по территории России являются «показушным мероприятием». Такого мнения придерживается председатель Народного Совета ДНР Артём Жога, сообщает URA.ru.
По словам героя ДНР, ВСУ уже давно бьют вглубь территории РФ дальнобойным оружием.
«Они давно это делают. Все идёт по их сценарию. США и другие страны Запада передают оружие для того, чтобы его применяли. Поэтому это чисто такое, показушное мероприятие», — сказал Жога.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада. По словам главы государства, это изменит суть конфликта.
Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве. В Кремле назвали «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России.