В Европе испугались катастрофы после первого же залпа высокоточного оружия НАТО по России

Предупреждение президента России Владимира Путина по поводу того, что Запад разрешит Украине бить своим орудием вглубь РФ является предвестником и сигналом приближающейся трагедии в случае, если Белый дом даст «добро» на атаку. Первый же удар высокоточного оружия НАТО по российской земле может привести к небывалому обострению, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком X.