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14 сентября, 09:46

В Европе испугались катастрофы после первого же залпа высокоточного оружия НАТО по России

Дотком: Разрешение Запада бить орудием вглубь России приведёт к катастрофе

Предупреждение президента России Владимира Путина по поводу того, что Запад разрешит Украине бить своим орудием вглубь РФ является предвестником и сигналом приближающейся трагедии в случае, если Белый дом даст «добро» на атаку. Первый же удар высокоточного оружия НАТО по российской земле может привести к небывалому обострению, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком X.

«Мы очень близко к катастрофе», — сделал вывод Дотком.

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Ранее Путин заявил, что использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина. А Медведев пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Наталья Афонина
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