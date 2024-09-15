Политолог объяснил, как Россия укрепит международный имидж назначением Зейналовой
Политолог Солонников: Зейналова на посту посла Маврикий укрепит имидж России
Журналист и посол РФ в Республике Маврий Ирада Зейналова. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Назначенная на должность посла женщина всегда является показателем имиджа страны, уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, прокомментировавший назначение Ирады Зейналовой послом в Республику Маврикий.
Подобным решением Россия продемонстрировала высокие и ответственные должности, которые способны занимать как мужчины, так и женщины, отметил эксперт.
«На самом деле это красивый имидж страны. Женщины красивые, девушки являются послами — это позитивно», — объяснил Солонников в беседе с «Царьградом».
По словам политолога, Россия продолжает укреплять образ привлекательности российских женщин на международном уровне. Вопросы, может ли телеведущая стать успешным дипломатом, развеяла официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В данном случае хочется напомнить всем удивлённым, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — перечислила дипломат.
Ранее стало известно, что пост посла Республики Маврий займёт Ирада Зейналова. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. Сама журналистка заявила, что больше не появится в статусе СМИ. Зейналова закончит карьеру, несмотря на то, что «живёт» на телевизоре с 1997 года. Уже 15 сентября покажут последний эфир «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ. Телеведущая заявила, что постарается оправдать надежды всех своих коллег и попробует сделать всё возможное для реализации проектов телеканала на Маврикии.