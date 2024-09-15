Водитель маршрутки умер за рулём и протаранил две иномарки во Владивостоке
ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Svodka25
Во Владивостоке водителю маршрутного автобуса внезапно стало плохо за рулём, что привело к столкновению с двумя иномарками. Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но он умер. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Приморскому краю.
«Водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении», — говорится в тексте.
ДТП во Владивостоке. Фото © VK / Приморье онлайн
Водитель маршрутки скончался на месте, несмотря на усилия врачей. Среди других участников аварии пострадавших нет. Предположительно, к трагедии могло привести сердечно-сосудистое заболевание у мужчины.
Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. Погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Возбуждено уголовное дело.