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Водитель маршрутки умер за рулём и протаранил две иномарки во Владивостоке

15 сентября, 07:51
ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Svodka25

ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Svodka25

Во Владивостоке водителю маршрутного автобуса внезапно стало плохо за рулём, что привело к столкновению с двумя иномарками. Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но он умер. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Приморскому краю.

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

«Водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло  управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении», — говорится в тексте.

ДТП во Владивостоке. Фото © VK / Приморье онлайн

Водитель маршрутки скончался на месте, несмотря на усилия врачей. Среди других участников аварии пострадавших нет. Предположительно, к трагедии могло привести сердечно-сосудистое заболевание у мужчины.

Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. Погибли четыре человека, ещё 30 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Во Владивостоке охрана торгового центра потребовала от скорой оплатить проезд
Во Владивостоке охрана торгового центра потребовала от скорой оплатить проезд
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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