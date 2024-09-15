Водитель маршрутки умер за рулём и протаранил две иномарки во Владивостоке 15 сентября, 07:51 ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Svodka25

Во Владивостоке водителю маршрутного автобуса внезапно стало плохо за рулём, что привело к столкновению с двумя иномарками. Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но он умер. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Приморскому краю.

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / Svodka25

«Водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении», — говорится в тексте.

ДТП во Владивостоке. Фото © VK / Приморье онлайн

Водитель маршрутки скончался на месте, несмотря на усилия врачей. Среди других участников аварии пострадавших нет. Предположительно, к трагедии могло привести сердечно-сосудистое заболевание у мужчины.

Авторы Татьяна Миссуми