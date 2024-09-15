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15 сентября, 11:28

12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ за прошедшие сутки в курском приграничье

За прошедшие сутки в курском приграничье в российский плен сдались двенадцать солдат ВСУ, сообщает Минобороны России.

В результате наступательных действий со стороны подразделения группировки «Север» в плен сдались пять человек. Они попали к бойцам РФ из-за неудачных атак на курском направлении.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» отражены две контратаки противника в направлении населённого пункта Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населённых пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в министерстве.

Ещё семь украинских военных попали к нашим парням в результате ударов ВС РФ по районам сосредоточения в Сумской области. Всего же за сутки Украина на территории приграничья потеряла более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. При этом с момента нападения ВСУ на российский регион противник лишился более 13 400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевых машин пехоты и 718 боевых бронированных машин.

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными военными, попавшими в плен ВСУ под Курском
Минобороны РФ показало видео с освобождёнными военными, попавшими в плен ВСУ под Курском

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Россия смогла вернуть домой 103 военных из украинского плена. Москва и Киев обменялись солдатами по формуле 103 на 103. В ближайшее время парни смогут пройти лечение и реабилитации в медицинских учреждениях. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали ОАЭ. Страна, кстати, сообщила об обмене почти 2 тысяч российских и украинских пленных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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