У России нашли в запасе секретное неядерное оружие, превращающее города в прах

Кроме ядерного оружия Россия способна другими способами превратить врага в прах. Однако наша страна пока проявляет терпение. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.

«Уверен, что у нас есть определённые виды плазменного оружия, тектонического, сейсмического и другого. Просто на данном этапе его не задействовали. Это тоже оружие последнего шанса, но не такое катастрофичное, как термоядерное», — отметил эксперт.

Он считает, что РФ жёстко ответит США и ЕС в случае атаки на Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву и другие территории. В частности, в наших силах устроить землетрясение на территории Киева и стереть город с лица Земли без ущерба для других стран.