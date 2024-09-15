У России нашли в запасе секретное неядерное оружие, превращающее города в прах
Военный эксперт Михайлов: У РФ есть неядерное оружие, превращающее города в прах
Кроме ядерного оружия Россия способна другими способами превратить врага в прах. Однако наша страна пока проявляет терпение. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.
«Уверен, что у нас есть определённые виды плазменного оружия, тектонического, сейсмического и другого. Просто на данном этапе его не задействовали. Это тоже оружие последнего шанса, но не такое катастрофичное, как термоядерное», — отметил эксперт.
Он считает, что РФ жёстко ответит США и ЕС в случае атаки на Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву и другие территории. В частности, в наших силах устроить землетрясение на территории Киева и стереть город с лица Земли без ущерба для других стран.
«В случае большой опасности мы используем все виды вооружения, хотя прекрасно понимаем, что применение термоядерного и стратегического оружия — это последний шанс. Весь мир фактически вымрет. Уже есть карты и прогнозы, что минимум пять миллиардов населения умрут. И в основном это Европа, Китай и США. Я думаю, на это никто не пойдет — элиты всё-таки не совсем бездумные», — заявил Михайлов.
Сейчас Украина и США ведут активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. Джо Байден заявил, что Штаты уже работают над отменой ограничений на удары натовским оружием вглубь РФ. Тем временем Владимир Путин предупредил Запад о последствиях применения ВСУ такого типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и открытое объявление России войны. В эту полемику также вмешался замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас Москва проявляет терпение, которое может иссякнуть. Тогда возможным ответом на шаги Запада может стать ядерный удар.