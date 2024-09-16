Работа идёт 24 на 7: Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Красногоровку в ДНР
Командир Белый: Работа по освобождению Красногоровки велась круглосуточно
Освобождая Красногоровку в ДНР, танкисты «Южной» группировки войск перемалывали укрепления и огневые точки ВСУ. Т-80 работал как ствольная артиллерия с закрытых позиций, преграждая пути логистики боевиков, рассказали российские военные в беседе с телеканалом «Звезда».
«Чтобы помочь парням удержать этот рубеж, мы всегда готовы и днём, и ночью, круглосуточно. Двадцать четыре на семь работа идёт», — рассказал командир танковой роты с позывным Белый.
По словам бойцов, за точность огня во время сражений на том направлении отвечали операторы дронов разведки. Они как навигатор прокладывали маршрут и предупреждали российских военных об опасностях. На ближней дистанции, по словам штурмовиков, украинские боевики сдаются почти без боя.
По словам командира роты штурмовиков с позывным Герцен, ВС РФ зашли с тыла. Он отметил, что наши военные с юга с севера обошли укрепления ВСУ и после этого уже начали их давить.
Напомним, 9 сентября стало известно, что солдаты Вооружённых сил Украины покинули позиции в Красногоровке ДНР. Кроме того, Life.ru сообщал, что ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Мемрик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, наши бойцы освободили ещё два населённых пункта в ДНР и ЛНР.
Telegram / Минобороны России