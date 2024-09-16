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16 сентября, 02:05

В ростовском Аксае на фоне природных пожаров загорелся рынок

В Аксае Ростовской области загорелся рынок. К настоящему моменту пожар локализован, сообщили в МЧС России.

Огонь охватил две тысячи квадратных метров и повредил 25 павильонов. На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Работа спасателей на загоревшемся рынке в Аксае. Видео © Telegram / МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ «Задонье» в Ростовской области
Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ «Задонье» в Ростовской области

Напомним, Ростовскую область захватили природные пожары. Возгорания ликвидируют в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. Тушению мешает сильный ветер. Власти обещали оказать помощь потерявшим жильё и имущество от пожаров.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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