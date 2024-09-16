В ростовском Аксае на фоне природных пожаров загорелся рынок
В Аксае Ростовской области загорелся рынок. К настоящему моменту пожар локализован, сообщили в МЧС России.
Огонь охватил две тысячи квадратных метров и повредил 25 павильонов. На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Работа спасателей на загоревшемся рынке в Аксае. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, Ростовскую область захватили природные пожары. Возгорания ликвидируют в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. Тушению мешает сильный ветер. Власти обещали оказать помощь потерявшим жильё и имущество от пожаров.
Кадр видео Telegram / МЧС России