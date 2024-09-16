Даже 17-летних: Всплыло интервью собиравшегося убить Трампа фанатика о вербовке им наёмников ВСУ

Райан Уэсли Раут занимался вербовкой иностранцев в украинский международный легион. Об этом подозреваемый в покушении на убийство президента США Трампа сам рассказал в интервью 2022 года, когда приехал в Киев. Об этом пишет SHOT. Предварительно, он пытался убить кандидата в президенты Штатов из-за его позиции по поддержке ВСУ.

Уэсли Раут — о вербовке наёмников в ВСУ. Видео © newsweek.ro

На видео — Раут c покрашенными бело-фиолетовыми волосами рассказывает о том, что собирает пожертвования для ВСУ и занимается вербовкой иностранцев: "У нас есть подразделения по всему миру". По словам американца, его не взяли воевать из-за возраста (в тот момент ему было 56 лет) и плохого здоровья. Но предложили заниматься сбором донатов и вербовкой.