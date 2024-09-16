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16 сентября, 05:36

Даже 17-летних: Всплыло интервью собиравшегося убить Трампа фанатика о вербовке им наёмников ВСУ

Хотевший убить Трампа признавался, что был не востребован как вербовщик

Райан Уэсли Раут занимался вербовкой иностранцев в украинский международный легион. Об этом подозреваемый в покушении на убийство президента США Трампа сам рассказал в интервью 2022 года, когда приехал в Киев. Об этом пишет SHOT. Предварительно, он пытался убить кандидата в президенты Штатов из-за его позиции по поддержке ВСУ.

Уэсли Раут — о вербовке наёмников в ВСУ. Видео © newsweek.ro

На видео — Раут c покрашенными бело-фиолетовыми волосами рассказывает о том, что собирает пожертвования для ВСУ и занимается вербовкой иностранцев: "У нас есть подразделения по всему миру". По словам американца, его не взяли воевать из-за возраста (в тот момент ему было 56 лет) и плохого здоровья. Но предложили заниматься сбором донатов и вербовкой.

Также Раут заявил, что ему не важен уровень подготовки или гендерная принадлежность для того, чтобы записывать людей на войну: "Я могу отправить 17-летнего японца в подразделение, у нас есть девушки в подразделениях. Любой пол, любой уровень подготовки вплоть до полного отсутствия". Также, на видео, он заявил, что не понимает, почему никто не подходит к нему записываться.

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Напомним, 15 сентября вооруженный автоматом Калашникова мужчина собирался убить Дональда Трампа, когда кандидат в президенты США играл в гольф. Его вовремя заметил агент Секретной службы, открывший огонь по преступнику. Мужчину задержали, им оказался проукраинский активист, вербовавший иностранцев в ВСУ, Райан Раут.

Обложка ©

newsweek.ro

Матвей Константинов
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