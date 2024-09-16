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16 сентября, 07:36

Украинский снаряд упал в метрах от жителя Белгорода, это попало на видео

Mash показал удар ВСУ по парковке на улице Есенина в Белгороде

В Белгороде ВСУ нанесли ракетный удар по парковке на улице Есенина. В этот момент на улице находился прохожий. Видеоролик с места происшествия опубликовал Mash.

Момент прилёта ракеты ВСУ во двор в Белгороде. Видео © Telegram / Mash

На записи с камер видеонаблюдения видно, как житель Белгорода убегает в сторону подъезда в момент прилёта ракеты. В результате удара загорелось несколько автомобилей. Информация о пострадавший на данный момент отсутствует.

Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде от атаки ВСУ
Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде от атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома, сообщается о восьми пострадавших.

Обложка ©

© Telegram / Mash

Мария Любицкая
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