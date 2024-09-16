Украинский снаряд упал в метрах от жителя Белгорода, это попало на видео

В Белгороде ВСУ нанесли ракетный удар по парковке на улице Есенина. В этот момент на улице находился прохожий. Видеоролик с места происшествия опубликовал Mash.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как житель Белгорода убегает в сторону подъезда в момент прилёта ракеты. В результате удара загорелось несколько автомобилей. Информация о пострадавший на данный момент отсутствует.