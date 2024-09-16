Украинский снаряд упал в метрах от жителя Белгорода, это попало на видео
Mash показал удар ВСУ по парковке на улице Есенина в Белгороде
В Белгороде ВСУ нанесли ракетный удар по парковке на улице Есенина. В этот момент на улице находился прохожий. Видеоролик с места происшествия опубликовал Mash.
Момент прилёта ракеты ВСУ во двор в Белгороде. Видео © Telegram / Mash
На записи с камер видеонаблюдения видно, как житель Белгорода убегает в сторону подъезда в момент прилёта ракеты. В результате удара загорелось несколько автомобилей. Информация о пострадавший на данный момент отсутствует.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома, сообщается о восьми пострадавших.
© Telegram / Mash