Демократия с оружием наперевес: Политолог не удивился уже второму покушению на «диктатора» Трампа
Политолог Светов: Собиравшийся убить Трампа думал, что политик грозит демократии
Ежегодно в Соединённых Штатах не менее 34 тысяч человек погибают при использовании огнестрельного оружия, и стрельба стала для американцев одним из способов решения проблем. Поэтому совершенно неудивительно, что у Райана Рута, который намеревался убить Трампа во время игры в гольф, есть убеждение, что борьба за свободу и демократию должна вестись радикально. Об этом в разговоре с Life.ru сообщил политолог Юрий Светов.
«Мы должны понять эту психологию американцев, которые считают, что свободу защищать должен он сам, гражданин, и для этого у него есть оружие... [Рут] думает, что таким образом, решит эту проблему, сделает благо для своей страны, уничтожив Трампа. И первое покушение и второе — не профессиональны. Надо опасаться того, что за дело уничтожить Трампа, возьмутся профессионалы», — заявил политолог.
Также эксперт напомнил о заявлении Трампа, который утверждал, что первый раз на него устроили покушение благодаря Камале Харрис и Джо Байдену. Так как именно представители Демократический партии приложили руку к тому, чтобы Трамп у общественности ассоциировался с угрозой демократии. Из их уст звучали утверждения, что с его приходом к власти в стране якобы установится диктатура. И Рут, вероятно, искренне верит этому мнению, подытожил политолог.
Не так давно, 15 сентября, кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного злоумышленника. Киллер с автоматом подкараулил миллиардера на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве.
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