Демократия с оружием наперевес: Политолог не удивился уже второму покушению на «диктатора» Трампа

Ежегодно в Соединённых Штатах не менее 34 тысяч человек погибают при использовании огнестрельного оружия, и стрельба стала для американцев одним из способов решения проблем. Поэтому совершенно неудивительно, что у Райана Рута, который намеревался убить Трампа во время игры в гольф, есть убеждение, что борьба за свободу и демократию должна вестись радикально. Об этом в разговоре с Life.ru сообщил политолог Юрий Светов.

«Мы должны понять эту психологию американцев, которые считают, что свободу защищать должен он сам, гражданин, и для этого у него есть оружие... [Рут] думает, что таким образом, решит эту проблему, сделает благо для своей страны, уничтожив Трампа. И первое покушение и второе — не профессиональны. Надо опасаться того, что за дело уничтожить Трампа, возьмутся профессионалы», — заявил политолог.