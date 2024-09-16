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16 сентября, 09:37

Депутат Хинштейн: Охранника школы в Челябинске могут лишить удостоверения

Охранницу коррекционной школы в Челябинске, пропустившую внутрь подростка с молотком, могут лишить удостоверения. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы ЧОО, пропустившей ученика с молотком, ножом и пластмассовым пистолетом в школу», — заявил парламентарий.

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Напомним, за нападение на одноклассников в челябинской школе задержан 13-летний подросток. Ученику коррекционного учреждения удалось пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но те не среагировали на инструмент. Выяснилось, что нападавший мог быть участником «смертельного квеста».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Мария Любицкая
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