«Информационная возня»: В Кремле оценили дискуссии о разрешении Киеву бить вглубь РФ
Песков: РФ уже заявляла, что военные США участвуют в конфликте на Украине
Разрешение Киеву использовать западное оружие против России является «информационной возней», никаких официальных заявлений на этот счёт пока не было, при этом американские военные и так принимают участие в конфликте. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков. <...> Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений. Это и так происходит», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Также Песков напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать западное дальнобойное оружие против нашей страны будет означать, что США и страны НАТО воюют с РФ.
В последние дни в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по РФ западным дальнобойным оружием. Ранее Путин заявил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. А в Совбезе РФ пригрозили НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. В Германии считают, что разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием по России станет точкой невозврата в конфликте.
Life.ru