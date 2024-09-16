«Информационная возня»: В Кремле оценили дискуссии о разрешении Киеву бить вглубь РФ

Разрешение Киеву использовать западное оружие против России является «информационной возней», никаких официальных заявлений на этот счёт пока не было, при этом американские военные и так принимают участие в конфликте. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков. <...> Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений. Это и так происходит», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.