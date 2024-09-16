Российский учёный объяснил, что не так с американской теорией о воскрешении мёртвых

Американскую теорию о воскрешении мёртвых назвали «научной фантастикой». Доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный не увидел в предположении коллег из США потенциала. Он подчеркнул, что человеческий мозг не может долгое время находиться без кислорода, однако некоторые органы действительно разрушаются после смерти медленнее остальных.

Теория американского учёного Сэма Парниа заключается в том, что смерть является обратимым состоянием. Скальный предположил, что для воскрешения людей Парниа собирается использовать криоконсервацию, которая помогает перевозить органы для пересадки. Однако полностью сохранить структуру клеток тканей и органов невозможно.

«Собственно говоря, за счёт этой разницы в скорости распада тканей и возможна трансплантология, поскольку после смерти мозга большинство органов ещё сохранны и могут быть пересажены другому человеку. Продлить это состояние органов до пересадки также позволяет криоконсервация», — цитирует доцента RT.