Сальдо вновь приговорили к 15 годам тюрьмы, на этот раз из-за почты
На Украине вновь заочно приговорили главу Херсонской области Сальдо к 15 годам
Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / SALDO_VGA
Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Незалежной в телеграм-канале.
Как утверждают в ведомстве, Сальдо и ещё шесть человек участвовали в создании «Почты Херсона». За это на Украине главу российского региона приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные «фигуранты» дела получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в октябре 2022 года СБУ обвинила Сальдо в госизмене за организацию референдума. Аналогичное обвинение было также предъявлено его заместителю Екатерине Губаревой. В ноябре прошлого года Сальдо приговорили к 15 годам заключения. Глава российского региона называл обвинения Киева «практически и юридически ничтожынми. А до этого губернатор Херсонской области был отравлен, как выяснилось, боевыми веществами. По данным Минобороны, против политика использовали рицин — чрезвычайно ядовитое вещество, входящее в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.