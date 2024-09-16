Сальдо вновь приговорили к 15 годам тюрьмы, на этот раз из-за почты

Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Незалежной в телеграм-канале.

Как утверждают в ведомстве, Сальдо и ещё шесть человек участвовали в создании «Почты Херсона». За это на Украине главу российского региона приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные «фигуранты» дела получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.